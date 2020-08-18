TC Merkez Bankası’ndan yeni sıklaştırma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların borç alabilme limitleri yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

Likidite yönetimde sıklaştırma

TCMB’den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos’tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür” denildi.