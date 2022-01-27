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“TC ve KKTC’yi yok sayan bir projenin başarılı olması mümkün değil”

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel yayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi “EastMed” girişiminden desteğini çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“TC ve KKTC’yi yok sayan bir projenin başarılı olması mümkün değil”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel yayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi “EastMed” girişiminden desteğini çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Amerika’nın kendisi için yapmış olduğu maliyet ve menfaat hesaplarında beklediğini görmeyince projeden çekildiğini ifade eden Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan hiçbir bölgesel projenin başarılı olması mümkün değil” dedi.

 

Erdoğan açıklamasında, “Doğu Akdeniz’de kapsayıcı iş birliğinden ve hakça paylaşımdan yanayız. Bunu defaatle söyledik. Bunun için de 2020’de kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı toplanmasını önerdik. Ama buna bir cevap maalesef gelmedi ve biz şu anda onun da bekleyişi içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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