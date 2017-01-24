TDP'de İskele'den sonra Mağusa'da da kadın ilçe başkanı, Ece Balcı İlçe başkanlığına seçildi

Divanın oluşumu ve Genel Başkan’ın konuşmaları ile devam eden kongrede Ece Balcı oybirliği ile TDP Mağusa İlçe Başkanı oldu. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ersin Avcı, Yusuf Cohar, Tezer Oğuzkan, Mehmet Gül, Ali Katırcıoğlu, Seyit Ahmet Güler, Nesrin Tekbıyık, Güzin Veziroğlu, İmren Seyis, Özden Uluçay. Disiplin Kurulu: Nadire Deniz, Server Erozan, Salih Emin.

CEMAL ÖZYİĞİT: "KİMSE BU OYUNLARA GELMEMELİ"

TDP Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasına geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren Mustafa Emiroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek ve acil şifalar dileyerek başladı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarının sürdüğünü belirten Özyiğit, sürecin artık son aşamaya geldiğini, kısa süre içerisinde yapılacak görüşmelerde bir sonucun ortaya çıkabileceğini belirtti. Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun eşitliği, özgürlüğü ve güvenliğini sağlayacak, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir devlet kurmak için uğraşan Cumhurbaşkanı ve ekibine güvendiklerini söyledi. Özyiğit, TDP olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çözüm için her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini belirtti.

Sürecin sonuna geldikçe mevcut statükodan beslenen çözümsüzlük yanlılarının da harekete geçtiklerine dikkat çeken Özyiğit, "Bu süreci tıkamak için, ülkedeki yağma-vurgun talan düzenin devamı için ellerinden geleni yapacaklardır. Yalan yanlış söylemlerle, spekülasyonlarla kafa bulandırmaya çalışacaklardır. Kimse bu oyunlara gelmemelidir" dedi.

"HÜKÜMETİN HİÇBİR ÖNGÖRÜSÜ YOK"

Konuşmasında UBP-DP Hükümetinin icraatlarına da değinen Özyiğit, yağma-vurgun-taşan düzeninden yana taraf olan hükümetin toplumsal sorunların çözümü konusunda hiçbir öngörüsünün olmadığını kaydetti. Hükümet ortaklarının tek derdinin koltukta oturmak olduğunu, bu nedenle toplumun çıkarına olmayan, geleceğinden çalan kararlara gözü kapalı imza attıklarını belirten Özyiğit, amacı bile belirtilmeyen enerji anlaşmasına imza atılmasını örnek gösterdi.

TDP olarak gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırmak, verimliliği artırmak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerel üretimi artırmak, enerji alanında hizmet veren kurumlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, enerjide arz güvenliğinin sağlamak ve daha ekonomik ve temiz enerji kaynaklarına ulaşabilme amacında olduklarını açıklayan Özyiğit, bu çerçevede Kıbrıs’ı Türkiye üzerinden Avrupa enterkonnekte sistemine senkron paralel olarak bağlayan ve enerjide arz güvenliği sağlayarak yerel olarak yenilenebilir enerji üretimini artırmamıza olanak sağlayan projeleri desteklediklerini, ancak Meclis'te UBP, CTP ve DP'nin oylarıyla onaylanan anlaşmanın bu içerikte olmadığı gibi, suistimale de açık olduğunu kaydetti.

"ZAMLAR BÜYÜK DARBE VURDU"

TDP Başkanı Özyiğit, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların, hükümetin yaptığı zamların ardından çok daha ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı. Elektrik, akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamların ardından harçlara da %900'lere varan zamlar yapıldığını anımsatan Özyiğit, ulaşımdan, gıdaya birçok ürünün pahalılaşacağına, zaten pahalı olan yaşamın daha da pahalı hale geleceğine dikkat çekti.

ECE BALCI: "ACİL ŞİFALAR DİLERİM"

TDP Mağusa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ece Balcı da eski ilçe başkanı Mustafa Emiroğluları'nın geçirdiği rahatsızlıktan duyduğu üzüntüyü belirterek, acil şifalar diledi.

Eylül 2016 tarihinden itibaren Mağusa'da ilçe başkan vekili olarak görev yaptığını belirten Ece Balcı, 4 ay boyunca yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Köy ziyaretlerinin yanısıra bölgede yaşanan sorunlara yönelik çalışmalar yaptıklarını, yetkili makamları uyararak öneri sunduklarını belirten Balcı, yine halkı bilgilendirme amaçlı çeşitli paneller düzenlediklerini kaydetti.

Görevinin sorumluluğunu bilen, ülkesi için yapabilecek çok şey olduğunu düşünen, böyle gelmiş böyle gider anlayışına karşı çıkan kişilerle birlikte toplum yararına icraat yapmaya, üretmeye ısrarla devam edeceklerini belirten Balcı, "Bizim gailemiz adil ve kalıcı bir çözümdür, bizim gailemiz toplumun geleceğidir, bizim gailemiz çocuklarımıza insanca yaşayabilecekleri bir düzen oluşturmaktır" diyerek sözlerini tamamladı.