TECAVÜZCÜ BABANIN ÇOCUĞU OLMAK !!!!

Kıbrıs’ta gündem o kadar hızla değişiyor ki yetişmek mümkün değil.

Sınır kapılarının kapatılmasından, kadın cinayetine kadar bir çok travmayı tek günde yaşayabiliyoruz mesela.

Yazacak çok şey var ancak önceki yazımda Lefkoşa Türk Lisesinde yaşanan olaylara devam edeceğimi belirttim.

O yüzden izninizle o konudan devam etmek isterim.

Zira bu olay corona virüsünden daha tehlikeli.

Resmen toplum yapımızda bir yanlışlar zinciri.

Eğitimsizliğin ,denetimsizliğin ve sorumsuzluğun bizi getirdiği noktanın özetidir bu olay.

Her bir neden ayrı bir başlık olarak masaya yatırılması gereken bir yanlışlar zinciri.

Ancak bu yanlışların düzelmesi için toplum olarak silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.

Zira olay çok vahim bir olay olmasına rağmen toplumun önemli bir kesimi olaya sadece magazin boyutunda baktı.

Bazı gazetecilerin de dahil olduğu kısım sadece işin magazin boyutuyla ilgilendi.

Böyle bir duruma nasıl geldik?

Toplum nereye sürükleniyor?

Bu durumların tekrar yaşanmaması için neler yapılmalı?

Gibi soruların yerine “ Kimmiş?” ,”İsmi açıklansın” kısmıyla uğraşıldı.

Bir çok kimlik açıklayarak alkış almayı hedefledi.

Bir kısımda ismin açıklanması için bu konuda sorumlu ve yetkili olmayan sendikayı topa tuttu.

Nitekim sonuçta kimlikler ortaya çıktı.

İsimleri öğrendik ne değişti?

İsmi öğrenenler bu olayı bir daha açtı mı?

Sakın yanlış anlaşılmasın elbette ki bu denli iğrenç bir olayı kapatma ya da bu işin içinde olanları koruma derdinde değilim.

Zaten vicdan taşıyan hiç kimse bu kişileri savunmaz.

Ancak olay daha yeni açığa çıktığı ve soruşturmanın sürdüğü anda bu kişilerin kimliklerinin ortaya atılması ne kadar doğru?

Ha iş yargıya intikal eder, göz altına alınır ya da tutuklanır o başka.

Yani polis ya da yetkililer tarafından artık kişiler ifşa edilmişse olay hakkında yorum yapabilirsiniz ya da duygularınızı dile getirebilirsiniz.

Ancak daha soruşturmanın sürdüğü bir sürede kim daha önce bu kişileri açıklayacak yarışı doğru değil.

Bırakın suçlu olup olmadığını , aileleri özellikle çocukları düşünülerek yapılmamalı.

Mesela bu “ öğretmen” demekten utandığım adı geçen bu iki şahsın çocukları var.

Hem de tam erinlik ve ergenlik çağında.

Bu çocukların aileleri tarafından önlem alınmadan, kişileri açıklayarak çocuklarını ifşa etmek ya da bu çocuklarda travma yaratmak ne kadar doğru?

Bir çocuk çok zor da olsa babasının katil, hırsız ya da bağımlı olmasını bir derece kaldırabilir.

Peki ya böyle bir olayı kaldırabilirler mi?

Toplum hırsızlık, cinayet ya da bağımlılık gibi affedilmeyecek suçlardan bile bu suçları işleyen kişilerin çocuklarına farklı gözle bakmazlar.

Peki ya böylesi iğrenç bir olayda o çocukların arkadaşlarının kendilerine bakış açısı ne olur?

Hiç kimse hissettirmese bile o çocuklar herkese suçluluk duygusu ya da kuşkuyla bakmayacaklar mı?

Evet ortada mağdur edilmiş ve psikolojik destek alması gereken bir genç kız var.

Ancak bu genç kızı kullanıp mağdur eden şahsiyetsiz kişilerin bedelini çocukları mı ödemeli?

Hadi babaları kendi çocuklarını da bu genç kızı da düşünmeyecek kadar kişiliksiz birisi, biz de mi düşünmeyelim?

Anne ve babaların suçlarının cezası çocuklarına kesilebilir mi?

Kaldı ki bunu merakımızı gidermek ya da dedikodu malzemesi olsun diye yapmak ne kadar adil?

Acele acele kişileri ifşa etmek neye yaradı?

Neyi çözdü?

Bu bile çözülmesi gereken toplumsa bir sorun değil midir?

Yolsuzluk olur, derdimiz sadece yapanı öğrenmek.

Tecavüz olur, kadın cinayeti olur derdimiz yine aynı.

Sadece isim öğrenip lanetleme ve küfretme kolaylığına kaçmak.

Oysa hepimize düşen görev çok daha kolay.

Toplumdaki bir çok soruna sebep olan eğitim sistemini düzeltmek için yetkililere baskı oluşturmak.

Görgü ve saygıyı eğitim sisteminin merkezine oturtmak.

Üreten bir toplum olmanın şartlarını yaratması için siyasileri zorlamak

Ve empati.