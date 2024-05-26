Teksası geçtik! Polisleri dövdü, aldığı av tüfeği ile tehdit etti!

26.05.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Şirinevler’de Dağaşan Caddesi üzerinde, G.K.(E-24) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, kendisini ikaz etmek için olay yerine giden iki polisi iterek darp edip görevinden men ettikten sonra, ikametgahından aldığı av tüfeğini korkutmak maksadıyla taşıyıp polislere şiddet tehdidinde bulunmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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