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Tesla, ABD'ye olan borcunu 'erken ödediği' için ceza aldı!

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Tesla, ABD’ye olan 465 milyon dolar kredi borcunu erken ödediği için ceza aldı. Şirketin CEO’su Elon Musk, hükümetin yaptırımlarından dolayı erken geri ödeme cezasını göze alarak ödeme yaptıklarını açıkladı.
Tesla, ABD'ye olan borcunu 'erken ödediği' için ceza aldı!

Dev elektrikli araç üreticisi Tesla, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'ndan, üretim faaliyetleri için kredi desteği almıştı. Ancak normal şartlarda alışkın olduğumuz gibi krediyi geri ödemediği için değil erken ödediği için ceza aldı.

Otomobil üreticisi, ABD Enerji Bakanlığı’ndan aldığı 465 milyon dolarlık krediyi, sözleşmede belirtilen tarihten dokuz yıl önce ödedi. Sektörün öncüsü Tesla, 2030’da ödemesi gereken kredi borcunu ödeyerek, “erken geri ödeme cezası” aldı.

Şirketin CEO’su Elon Musk, aldığı kredinin devletin belirlemiş olduğu zorlu koşullarla değerini kaybettiği gerekçesiyle erken ödemeye karar verdi. Elon Musk konuyla ilgilini açıklamasını; Tesla’nın Berlin Gigafactory’deki 4680 pil üretim ve geri dönüşüm tesisini inşa etmek için devlet desteği almayacağı hakkında Almanya’dan gelen haberler üzerine, Twitter aracılığıyla yaptı.

Şirketin kurucusu Musk, “2010/2011’de ABD Enerji Bakanlığı kredisinden dersimizi aldık. ABD hükümetinin belirlemiş olduğu ağır şartlar, alınan paranın değerini aşıyor. Bu yüzden aldığımız krediyi, erken ödeme cezasına rağmen bu kadar erken ödedik” şeklinde açıklama yaptı. Elon Musk’ın "ABD Enerji Bakanlığı kredisinden dersimizi aldık" sözlerinden dolayı, Avrupa Birliği’nden alacağı fonu reddetmesinde de ABD’de karşılaştığı bürokratik sorunların etkisi olduğu düşünülüyor.

 

webtekno.

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