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Tesla, Çin’de üretilen ilk ‘Model 3’ otomobilleri teslim etti

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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin’in Şanghay kentinde kurduğu fabrikada ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin teslimatına başladı.
Tesla, Çin’de üretilen ilk ‘Model 3’ otomobilleri teslim etti

Fabrikanın inşasına başlanmasının üzerinden bir yıldan kısa süre -357 gün-geçmesine rağmen teslimata başlanması, Çin’deki küresel otomobil üreticileri için rekor hız olarak nitelendirildi.

Şirket Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tesla, Çin’deki Gigafactory 3’te üretilen ilk Model 3 otomobilleri BUGÜN teslim ediyor. Model 3ler için sıraya girenlerden 15’i Tesla çalışanları” ifadelerini kullandı.

Çin yapımı Model 3 sedanlara sübvansiyonlardan önce 355 bin 800 yuan (50 bin dolar-302 bin 918 lira) fiyat biçildi. İthal Model 3 otomobillerin daha uzun menzilli versiyonun fiyatları 439 bin yuandan (373 bin 752 lira) başlarken, standart menzil plus model ABD’de 40 bin doların (238 bin lira) altında.

Şanghay’daki fabrika, Tesla’nın dünyanın en büyük otomobil pazarındaki varlığını destekleme ve ABD-Çin ticaret savaşının etkisini en aza indirme planlarının bir parçası.

Daha önce Çin’de sattığı tüm arabaları ithal eden Tesla, Çin’de ay takvimine göre 25 Ocak’ta başlayan yeni yıldan önce teslimata başlamak istediğini açıklamıştı.

Tesla’nın Çin Genel Müdürü Wang Hao, şirketin ocak ayında Model 3 teslimatlarını artırmayı planladığını söyledi.

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