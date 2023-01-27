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Tevrat’ın yakılmasına izin vermediler

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Türkiye ile İsveç arasındaki kriz her geçen tırmanıyor... Geçen hafta Kuran'ı Kerim'in "ifade özgürlüğü" bahanesiyle yakılmasından sonra Yahudi aleminin kutsal kitabı Tevrat'ın yakılacağı eyleme izin çıkmadı.
Tevrat’ın yakılmasına izin vermediler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında Finlandiya ile birlikte NATO’ya girmek isteyen İsveç ile Türkiye arasındaki tansiyon yükseliyor…

Türkiye’nin terörle işbirliği yapmamakla suçladığı İsveç’te geçen hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketiyle yapılan eylem sonrasında hafta sonu aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran’ı Kerim yakması bardağı taşıran son damla oldu.

Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki üçlü görüşmeler askıya alınırken Finlandiya da tek başına NATO’ya girilebileceğinin sinyalini verdi. Taraflardan bu tür açıklamalar gelirken, “ifade özgürlüğü” bahanesi altında Kuran’ı Kerim’in yakıldığı İsveç’le ilgili bir açıklama da İsrail’den geldi.

“UTANÇ VERİCİ EYLEM…”

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Stockholm’deki büyükelçilik binası önünde Mısırlı bir eylemcinin Tevrat yakmasının engellendiğini duyurdu. İsrail karşıtı eylem ile ilgili bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Havat yerel basına, “Eylem gerçekleştirme hazırlığı içerisinde olan bu şahıs, başvurusunu geri çekti” dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı ve İsveç’teki İsrail Büyükelçiliği hemen ve hızla harekete geçerek bu şoke edici ve utanç verici eylemin meydana gelmesini engelledi. Yapılan hamleler arasında İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Stockholm polisiyle görüşmek ve diğer Yahudi kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek vardı” denildi.

İsrail karşıtı eylemcinin İsveç’te yaşayan Mısırlı bir yazar olduğu da belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamada, “Çabalarımız sonucunda bu eylem iptal edildi” denildi.

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