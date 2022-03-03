TFF'den HES Kodu Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakalara HES sorgulaması olmadan seyirci alınacağını, stadyumlarda uygulanan 12 yaş sınırının da kaldırılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakalara HES sorgulaması olmadan seyirci alınacağını, stadyumlarda uygulanan 12 yaş sınırının da kaldırılacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği değişiklikler çerçevesinde bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, TFF müsabakalarında HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacak. Bu değişiklikle birlikte stadyumlarda uygulanan 12 yaş sınırı da kaldırıldı.

Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının COVID-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildi. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecek.

Takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırıldı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkânları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm Bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Covid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakâr sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pandeminin bitmediği bilinci ile çalışmalarımıza devam ederken, tüm kamuoyuna COVID-19’dan uzak sağlıklı günler diliyoruz."