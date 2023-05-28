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The Guardian’dan ikinci tur yorumu: İki hafta öncesi gibi değil

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ile ilgili bir gözlem ve analiz yayınlandı.
The Guardian’dan ikinci tur yorumu: İki hafta öncesi gibi değil

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’ın muhabiri Ruth Michaelson imzalı haberde, ikinci tur seçimin atmosferi okurlara aktarıldı…

Haberde, “İkinci tur seçimde atmosfer, iki hafta önceki kadar hareketli ve enerjik değildi, bunun sebeplerinden biri bu oylamada milletvekili seçimi pusulalarının uzun olması ve seçmenin oy verirken vakit kaybetmesiydi. Belki de bundaki ufak sebeplerden biri de İstanbul’daki kapalı havaydı” yorumu yapıldı.

Haberde, “Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu için zorlu bir ilk tur sonrasında bugün seçime gidenler arasında Erdoğan’ın özellikle ekonomi olmak üzere politikalarına tepki göstermek için oy verildi” ifadesi kullanıldı.

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