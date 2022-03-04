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The Times: Zelenskiy üç suikast girişiminden kurtuldu

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İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Zelenskiy'i öldürmeye çalıştı.
The Times: Zelenskiy üç suikast girişiminden kurtuldu

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Zelenskiy'i öldürmeye çalıştı. İki suikast girişimin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

“SAVAŞ KARŞITI RUS İSTİHBARATÇILAR UKRAYNA’YI BİLGİLENDİRDİ”

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi. The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

Kaynaklara göre, Ukrayna'da Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı askerin, savaş sürecinde Ukrayna hükümeti içinde kaos yaratmak üzere suikast hazırlığı yapıyor. İşgal öncesinde ülkeye sızan bu suikast timlerinin elinde 24 kişiden oluşan bir “ölüm listesi” bulunduğu iddia ediliyor.

Son dönemde Batı'nın desteğini arkasına alan ve yaptığı açıklamalarla Ukrayna'da desteğini artıran 44 yaşındaki Volodimir Zelenskiy, geçen hafta “Rusların bir numaralı hedefi benim, ailemi ise iki numaralı hedef olarak belirlediler” demişti. İsveç Başbakanı Magdelena Andresson, AB ülkelerinin liderlerinin toplantısında Zelenskiy'in “Belki beni canlı olarak son görüşünüz olabilir” diyerek vedalaştığını aktarmıştı.

Zelenskiy, Rus işgalinin başlaması sonrasında ABD'nin kendisini ülkeden tahliye etme teklifini reddederek “Savaş burada” sözleriyle Kiev'de kalacağını ilan etmişti.

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