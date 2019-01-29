Theresa May: Avrupa Birliği ile tekrar masaya oturabiliriz

Geçtiğimiz haftalarda aldığı güven oyuyla Brexit tartışmalarına neredeyse son noktayı koyan İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart öncesinde alınacak kararlar için Avrupa Birliği ile tekrar masaya oturabileceklerini belirtti.

May, parlamentoda bugün yaptığı konuşmada, sadece Kuzey İrlanda sınırları üzerinde durarak yeni bir plan sunmayacağını belirtti.

May, “Brexit’in geleceği için Avrupa Birliği (AB) liderleri ile telefon görüşmelerinin yapılması ve yapacağımız anlaşma şartlarını tekrardan konuşmak gerekiyor” diyerek, AB liderlerine mesajını bugün gerçekleştirilen oturumda iletti.