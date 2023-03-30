Ticaret Odası: “Cumhurbaşkanı Tatar’ın faaliyetlerini engelleme girişimlerini şiddetle kınıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Londra’da gerçekleştirmekte olduğu temasların Rum ve Yunanlar tarafından engellenmeye çalışılmasını endişe ile izliyor ve şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs sorununun yaratıcısı olmadığı halde Kıbrıs sorunundan en büyük zararı gören halk durumuna itilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında özel olarak Büyük Britanya’nın, genelde ise uluslararası kamuoyunun büyük rolü olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kıbrıslı Türk liderlerin, bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için Sayın Tatar’ın Londra’da gerçekleştirmekte olduğu türden temaslar yapmaları ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlatmaya çalışmaları hem hakkımız, hem bir gereklilik, hem de bir görevidir. Kıbrıslı Rumların ve onların başlıca destekçisi olan Yunanların bu temasları engellemeye çalışmaları, sorunun gerçek boyutları ile öğrenilmesinden duydukları rahatsızlığın göstergesi olarak kabul edilmeli; insan haklarına ve adalete saygı duyan her devlet ve her kişi, bu temasların sürdürülmesine destek vermelidir. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması, bu tür temasların gerektiği şekilde karşılık görmesi sayesinde olacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Sayın Tatar’ın faaliyetlerini engelleme girişimlerini şiddetle kınar, uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonları bir an önce kaldırmaya davet ederiz.