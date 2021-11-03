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TikTok devletlerin gündeminde: Yasaklanabilir

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TikTok'ta paylaşılan içerikler ebeveynleri, güvenlik ve mahremiyet konuları da devletleri uygulamaya karşı tavır almaya itiyor. Birçok ülkede Tiktok yasaklanabilir.
TikTok devletlerin gündeminde: Yasaklanabilir

TikTok'ta paylaşılan içerikler ebeveynleri, güvenlik ve mahremiyet konuları da devletleri uygulamaya karşı tavır almaya itiyor. Birçok ülkede Tiktok yasaklanabilir. ABD Başkanı Joe Biden ise uygulamayı "ciddi bir endişe meselesi" olarak tanımlıyor.

2016 yılında piyasaya sürülen TikTok, kısa sürede hem gördüğü talep, hem de paylaşılan içerikler nedeniyle dünya gündemine oturdu.

Çin menşeli uygulama, 2021 itibarıyla ayda 1 milyar 29 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. 2 milyar kez indirilen TikTok, 2020 yılında dünyada en fazla indirilen uygulama oldu.

Kullanıcıların yüzde 70'i 13-24 yaş arası

TikTok kullanıcılarının yüzde 70'ini 13-24 yaş arası grup oluşturuyor.

İstatistikler en alt yaş sınırını 13 olarak baz alsa da TikTok çok daha küçük çocuklar tarafından da kullanılıyor.

Fiziksel ve psikolojik zararlar

TikToktaki içeriklerin, çocuk ve ergen psikolojisini olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Çünkü uygulamada şiddet videoları pozitif şekilde aktarılırken, pornografik içerikler de paylaşılıyor.

Uygulamada trend olan akımlar ise fiziksel olarak da kullanıcılara zarar verme ihtimali taşıyor.

İtalya'da 10 yaşındaki çocuğun TikTok'taki bir akım nedeniyle hayatını kaybetmesi bu duruma örnek.

Pakistan, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan'da yasak

TikTok, güvenlik endişeleri nedeniyle devletlerin de gündeminde önemli yer tutuyor.

Uygulama şimdiye kadar Pakistan, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan'da yasaklandı.

Kişisel verilere erişip, bu bilgileri kayıt altına aldığı belirtilen uygulamaya, mahremiyet gerekçesiyle birçok ülkede dava açıldı.

Biden: Ciddi bir endişe meselesi

ABD Başkanı Joe Biden da uygulamayı "ciddi bir endişe meselesi" olarak tanımlamıştı.

Trump yönetimi TikTok'u, kişisel verileri Çin yönetimine sızdırabileceği gerekçesiyle yasaklamaya karar vermişti. Ancak Biden, Trump'ın aldığı kararı, yönetime geldiğinde iptal etmişti. 

 

TRT

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