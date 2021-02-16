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TikTok hakkında inceleme talebi

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Avrupa Tüketiciler Birliği, çocuk ve gençler arasında yaygın olan kısa video uygulaması TikTok'u gizli reklam ve tüketici haklarını ihlal etmekle suçladı.
TikTok hakkında inceleme talebi

Avrupa Tüketiciler Birliği (Beuc), kısa video uygulaması TikTok hakkında, kullanıcıların haklarının kapsamlı bir şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle AB Komisyonu ve ulusal tüketici koruma kurumlarına şikayette bulundu.

Avrupa'da 32 ülkeden 44 tüketici koruma derneğini çatısı altında toplayan Beuc'dan yapılan açıklamada, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yaygın olarak kullanılan uygulamanın AB'de geçerli tüketici haklarını çeşitli yönlerden ihlal ettiği ve çocukları gizli reklam ve uygunsuz/zararlı içeriklerden korumada yetersiz kaldığı tespitinde bulunuldu.

Avrupa Tüketiciler Birliği (Beuc), kısa video uygulaması TikTok hakkında, kullanıcıların haklarının kapsamlı bir şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle AB Komisyonu ve ulusal tüketici koruma kurumlarına şikayette bulundu.

Avrupa'da 32 ülkeden 44 tüketici koruma derneğini çatısı altında toplayan Beuc'dan yapılan açıklamada, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yaygın olarak kullanılan uygulamanın AB'de geçerli tüketici haklarını çeşitli yönlerden ihlal ettiği ve çocukları gizli reklam ve uygunsuz/zararlı içeriklerden korumada yetersiz kaldığı tespitinde bulunuldu.

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