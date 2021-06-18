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TikTok'u da Barındıran Çinli Şirket Bytedance, 2020'de Kazancını İkiye Katladı

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TikTok'un sahibi Çinli şirket ByteDance, 2020'de kazancını iki katına çıkardı.
TikTok'u da Barındıran Çinli Şirket Bytedance, 2020'de Kazancını İkiye Katladı

TikTok'un sahibi Çinli şirket ByteDance, 2020'de kazancını iki katına çıkardı. 

BBC'de yer alan habere göre, ByteDance şirket içi bir raporda, şirketin 2020 yılında kazancının yüzde 111 artarak 34.3 milyar çıktığı görüldü.

ByteDance'in bir uygulaması olan TikTok, küresel anlamda ciddi bir popülarite yakaladı.

Şirket içi raporda, ByteDance'in geçen yıl aralık ayı itibariyle bütün uygulamalarında aylık yaklaşık 1.9 milyar aktif kullanıcısı olduğu belirtildi.

ByteDance sözcüsü, rakamları BBC'ye doğruladı. 

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