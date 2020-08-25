  • BIST 1.108
  • Altın 458,429
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6971
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Times: “Doğu Akdeniz’deki gerilim büyüyor”

» »
Times: “Doğu Akdeniz’deki gerilim büyüyor”
Times: “Doğu Akdeniz’deki gerilim büyüyor”

BAE’nin Girit’in güneyi, batısı ve doğusundaki manevralarda yer alması için dört F-16 savaş uçağı gönderdiğini söyleyen Times, Yunan fırkateynlerinin ve F-16’larının da katıldığını ve 12 gün önce, Yunanistan ve Fransa bölgede ortak tatbikat yaparken, bir Türk fırkateyninin bir Yunan gemisiyle çarpıştığı olayın bir benzerinin yaşanması riskinin arttığını vurguluyor.

Gazete, bu sırada Ankara’nın Oruç Reis gemisinin bölge yakınlarında doğalğaz yatakları arama misyonunun Perşembe gününe kadar uzattığını aktarıyor.

Times, geminin bölgeye Türk donanmasına ait beş geminin eskortu eşliğinde girdiğini ve Ankara ile Atina arasında çıkan krizini, diğer bölgesel güçleri de içine çektiğini belirtiyor.

Gazete Oruç Reis gemisi için ilan ettiği bugün dolan Navtex’in süresini önceki gece Perşembe gününe kadar uzattı.

Türkiye Girit Adası’nın güneyinde askeri tatbikat yapacak Almanya’nın Doğu Akdeniz girişimi bu kez başarılı olacak mı? Times, Milli Savunma Bakanlığı’nın da “Ege’deki güçlerin haftasonu operasyonel kapasiteyi korumak ve geliştirmek adına hava ve deniz tatbikatları yaptığını” duyurduğunu belirtiyor.

Times gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Girit’e, bir fırkateyn ve bir helikopter gemisi ve daha sonra gemisavar füze taşıyabilen üç yeni uçakla değiştirilen iki Rafale tipi savaş uçağı gönderdiğini kaydediyor.

Times, Fransa’nın Kıbrıs civarındaki askeri varlığını da artırdığını vurguluyor. Times, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın arabuluculuk için Atina ve Ankara’yı ziyaret edeceğini, konunun Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısında da ele alınacağını ve Atina’nın Türkiye’ye karşı ambargolar için bastırmasının beklendiğini de kaydediyor.

‘DİĞER BÖLGESEL GÜÇLER DE TARTIŞMANIN İÇİNDE’

Times, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları üzerinden birkaç kez doğrudan çatışmaya çok yaklaştığını, ancak bu kez denizin altındaki doğalgaz yatakları konusundaki tartışmanın, diğer bölgesel güçleri de çektiğini vurguluyor.

“Türkiye Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Mısır arasında varılan bir dizi anlaşmayla Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yataklarından dışlandı” diyen gazete, Kahire ve Ankara arasındaki ilişkilerin, Muhammed Mursi’nin 2013’teki askeri darbeyle devrilmesinden sonra bozulduğunu hatırlatıyor.

Times, Fransız enerji devi Total’in bölgedeki gazın çıkartılması için sözleşme imzalanan şirketlerden biri olduğunu, ancak “Türkiye’nin bölgedeki tek taraflı faaliyetleri nedeniyle” operasyonlarını askıya aldığını, Türk savaş gemilerinin ticari sondaj gemilerini birkaç kez engellediğini” belirtiyor.

Gazete, tarafların Libya’da da ters düştüğünü, Türkiye’nin BM’nin tanıdığı Trablus hükümetine, Fransa, Mısır ve BAE’nin de Halife Hafter’i desteklediğini söylüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Libya ateşkesi açıklaması: Tüm yabancı savaşçılar ülkeyi terk etmeli23 Ağustos 2020 Pazar 09:47
  • Zehirlendiği İddia Edilen Rus Muhalif Lider Tedavi İçin Almanya'da22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:20
  • Chardonnay Şarabı El Jeli Olacak22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:11
  • Lukaşenko: Batı, NATO üstünden Belarus’taki muhaliflere doğrudan destek veriyor22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:25
  • İran Ile Nükleer Anlaşmanin Taraflariyla Viyana'da Bir Araya Gelecek22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:22
  • Bosna Hersek'teki Bir Cami Avlusuna Domuz Leşi Bırakıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:12
  • Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfi dış basında geniş yer buldu22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:10
  • Rus Ortodoks Kilisesi: Kariye'nin ibadete açılması Hıristiyan değerlerine karşı aşağılayıcı bir kayıtsızlık22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:07
  • Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy’ın durumu stabil değil21 Ağustos 2020 Cuma 10:38
  • AB: "ABD, İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke değil"21 Ağustos 2020 Cuma 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti