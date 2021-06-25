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Tinder Yeni Özelliklerini Duyurdu

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'Dijital çöpçatanlık uygulaması' olarak bilinen Tinder yeni özelliklerini duyurdu. İki yeni özellik Tinder kullanıcılarını çok sevindirecek.
Tinder Yeni Özelliklerini Duyurdu

'Dijital çöpçatanlık uygulaması' olarak bilinen Tinder yeni özelliklerini duyurdu. İki yeni özellik Tinder kullanıcılarını çok sevindirecek.

Dijital çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın CEO'su Jim Lanzone, uygulamada kullanıcıların profillerine bundan böyle video da yükleyebileceklerini açıkladı.

AFP'ye konuşan Lanzone, "İnsanlar, eşleşmek ve buluşmak istediklerine karar vermeden önce sanal olarak birini tanımaya daha fazla zaman ayırmak istiyor. Bugün yirmili yaşlar biraz daha farklı bir şey istiyor, bu da daha önemli ve daha sanal bir ilk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, video özelliğiyle birlikte, 'Hot Takes' adında geliştirilen bir diğer özellikte ise kullanıcılar eşleşmeden birbirleriyle konuşabilecek.

Şirkete göre, Tinder kullanıcılarının yarısından fazlasını yirmili yaşlarının başlarındaki insanlar oluşturuyor.

İnsanların ihtiyacının 'çevrimdışı buluşmak ve gerçek dünyada gerçek bir ilişkiye sahip olmak' olduğunu söyleyen Lanzone ayrıca, "Bu noktaya ulaşmak için kullandıkları araçlar değişti" açıklamasında bulundu.

Match Group'un sahibi olduğu Tinder, 2012'de piyasaya sürüldükten sonra cinsel birliktelik için bir uygulama olarak ün kazanmasına rağmen, düğün web sitesi The Knot'ta yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre Tinder, evlilik için en iyi arkadaşlık sitesi haline geldi.

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