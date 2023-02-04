TKÖD: Alkollü Sürüşe Dur Denmelidir!

Ülkemizin trafik kazaları ve bu kazalardan, çarpışmalardan, devrilmelerden, yoldan çıkmalardan, alkolden ve belki ve uyuşturucudan ölümler her geçen gün hızla artmaya devam etmektedir.

2023 Yılın ilk ayında ülkemizde günde ortalama 11 kayıtlı kaza, iki yaralı ve 27 günde de 6 ölüm olmuştur.

Polis denetimlerinde Ocak ayında yapılan denetimlerde denetlenen on araç sürücüsünden biri alkollü tespit edilmiştir.

Altı ölümlü kazada 4 yaya, bir sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetmiştir.

Son bir yılda alkol alarak araç kullanan ve hem kendilerini hem etrafındakilerin hayatını bilerek tehlikeye atanlarda alkol oranları alkol yasal limitinin 8 katını da geçmeye başlamıştır.

27 günde olan 6 ölümlü kazaların 2 si yani üçte biri aşırı alkol alan sürücüler tarafından gerçekleşmiştir.

Sürücülerde alkol oranının yasal olarak izin verilen miktar 50 miligram olduğu halde son meydana gelen ölümlü kazalarda sürücülerin birinde 425 , diğerinde 169 miligram alkol tespit edilmiştir.

Şehir içlerinde dahi meydana gelen kazalarda 200-300 miligram alkol seviyeleri dikkatleri çekmişti.

Kanında alkol miktarı 50 miligram üzerinde olan sürücüde algılama, refleks, tepki verme, değerlendirme yeteneklerinde azalma başlamakta ve alkol oranı arttıkça şuur da bulanmaktadır.

Son dönemlerde alkol tesiri altında araç kullanmalarda sürücüde tespit edilen alkol oranın bilinç kaybına yakın oranlarda çıkması dikkat çekicidir.

Böyle sürücülerin kaza yapmaması imkansızdır. Ölme ve öldürme tehlikeleri ile yolda dolaşmaktadırlar.

Kaza yapmadan Polis tarafında tespit edilmeleri durumunda 13,563 tl ve 3 ay ehliyete el konulması olan ceza verilmektedir. Bu kadar alkolü devlet otoritesinden korkmadan alan kişi, bu para miktarını rahatça öder ve 3 ay araç sürmeye devam etmeye de cesaret edebilir. Mevcut cezaların alkol alarak araba kullananları caydırmadığı kaza ve ölüm rakamlarında görülmektedir.

2021 yılında alkollü sürücülerden dolayı 7 ölümlü kaza, 2022 yılında 8 ölümlü kaza ve 2023 yılında 33 günde 2 ölümlü kaza meydana gelmiştir. Sadece 27 günde 2 yaya alkollü sürücülerin çarpması ile hayatlarını kaybetmiştir.

Alkollü sürüşler yol güvenlik seviyesini gitgide düşürmekte, keyfi olarak alkol alanlar tarafından canların tehlikeye atılmasına yetkililerin radikal önleyici tedbirler alma zamanı çoktan gelmeliydi.

Alkollü sürüşler yol güvenlik seviyesini gitgide düşürmekte, keyfi olarak alkol alanlar tarafından canların tehlikeye atılmasına yetkililerin radikal önleyici tedbirler alma zamanı çoktan gelmeliydi.

Kazaları önlemede yetkili makamların bu olgulara değer vererek caydırıcı önlem almayarak geçirdikleri her gün başkalarının da hayati tehlikesi yollarda olacaktır.

TRAFİKTE İLGİLİ YASALARDA YETKİLI MAKAMLARA

ÖNERİMİZ:

1- Sürücü nefesindeki alkol testinde 100 promil (kanında muadil miktar) üzerinde bulunan durumun Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası kapsamı dışına alınması,

2- Sürücü nefesindeki alkol testinde 100- 150 promil bulunan sürücünün ehliyetine ve arabasına 3 ay el konulması

3- Sürücü nefesindeki alkol testinde 150 promil üstünde ise, ehliyete el konulması, 5 iş günü içerisinde mahkemeye çıkarılması, mahkeme gününe kadar ehliyetine ve arabasına el konulması

4- Alkollü içki satan yerlere Kaymakamlıklar satış izni vermeden önce çalışanların sürücülere alkol satışı konusunda kursa alınmaları

5- Alkollü içki satan yerlerde alkol alan sürücülere ücret karşılığı evlerine servis edilmelerini sağlayacak hizmetlerin kurulması

Prof. Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı