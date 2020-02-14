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Tkp-Yg Akıncı’yı Aktif Olarak Destekleme Kararı Aldı

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Tkp-Yg Akıncı’yı Aktif Olarak Destekleme Kararı Aldı
Tkp-Yg Akıncı’yı Aktif Olarak Destekleme Kararı Aldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler,  26 Nisan’da yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tutumunu belirledi. Özel gündemle toplanan Parti Meclisi, oy birliğiyle, bağımsız olarak yeniden aday olan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın aktif olarak desteklenmesine karar verdi.
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“TKP-YG’nin emperyalist savaşlara karşı kendi yurdunda ve tüm dünyada barıştan, sosyal demokrasiden, adil-eşitlikçi paylaşımdan yana, insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu, çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir parti olduğuna vurgu yapılan Parti Meclisi kararında, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu, Kıbrıslı iki toplumun siyasal eşitliğine dayalı, tek uluslararası tanınmışlığı ve tek egemenliği olan federal çözüm hedefine bağlılığı, bu hedef doğrultusunda yapmış olduğu katkılar; demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, temiz çevre ve doğanın korunması ile ilgili çabaları;

Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı temelli ilişkiler kurulması yönündeki sağlam duruşu; Toplumsal kesimler ve birey yurttaşlara karşı tarafsız davranışının yanı sıra toplumsal sorunlara gösterdiği duyarlılığın önemli bulunarak değerlendirildiğinin altı çizildi.

TKP-YG Parti Meclisi kararının son kısmında, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin Kıbrıslı Türk toplumunun içselleştirdiği demokratik kültürüne uygun olarak en geniş hoşgörü içinde serbest, özgür, dıştan yönelecek etki, karışma ve baskılardan uzak bir ortamda geçmesi yönünde duyarlı davranma yönündeki parti kararlılığı ortaya konarak, tüm taraflara benzer şekilde tutum takınma çağrısı yapıldı.”

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