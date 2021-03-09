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SON DAKİKAToplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka

Toplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka

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"Toplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vakaya rastlandı, 37  kişi taburcu edildi" 
Toplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka

"Toplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vakaya rastlandı, 37  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17  kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Cihangir-1 /K.Kaymaklı--2  / Ortaköy- 1  / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2 

Girne 
Girne Merkez- 2  / Çatalköy-2 

Gazimağusa 

Vadili-1 

9 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 17     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215  

Toplam Vaka Sayısı: 3664  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

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