Töre, Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Basketbol Takımı heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Engelli Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile maç yapmak amacıyla KKTC’de bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Basketbol Takımı heyetini kabul etti.

Meclis Kulis Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak, takımın durumu ve lig hakkında bilgiler vererek yarın oynanacak olan karşılaşmanın dostluk çerçevesi içinde geçeceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Türkiye ile KKTC’nin bir ve beraber olduğuna değinerek “Birlikte Türk milletiyiz” dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre, Türkiye’deki bir ligde mücadele etmenin önemine değinerek diğer spor branşlarında da aynı temsiliyetin yaşanmasını diledi.

Sporun her engeli aştığı noktasında Tekerlekli Basketbol Takımların iyi birer örnek olduğuna vurgu yapan Başkan Töre, tekerlekli sandalyede bu sporu yapmanın büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

“KKTC de sizin evinizdir” diyen Töre, Bursa’yı çok sevdiklerini, Türk milletine başkentlik de yapmış olan bir şehir olduğunu dile getirdi ve tüm Bursa halkına selamlarını iletti.

Temel insan hakları ile ilgili çalışma yapan merkezlerin Kıbrıslı Tür sporcular söz konusu olduğunda görmemezlikten geldiklerini ifade eden Töre, buna rağmen Anavatan Türkiye’nin de desteği ile birçok izolasyonun aşıldığını ve aşılmaya davam edeceğine inandıklarını belirtti.

Kabulde, Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.