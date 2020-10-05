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Töre: Doğu Akdeniz’deki haklarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Akdenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğini kabul etti…
Töre: Doğu Akdeniz’deki haklarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Akdenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğini kabul etti…

Doğu Akdeniz konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı görüşmede Töre, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir ülke olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin, hem karada hem de denizlerde anavatan Türkiye ile birlikte savunulmaya devam edeceğini kaydetti. 

Güçlü bir Türkiye barışın ve haklarımızın en büyük teminatıdır. Biz haklarımızın peşindeyiz” diyen Töre, Rum Yunan ikilisinin bölgede işgalci olduğunu anımsattı…

Töre, “Rum-Yunan ikilisine destek verenler kışkırtıcıdır ve barışın düşmanıdırlar. Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin olmadığı bir denklem asla barışa hizmet etmez” ifadelerini kullandı.

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