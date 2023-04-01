Töre, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Genel Kurulu'na katıldı

Burada bir konuşma yapan Töre, Birlik üyelerinin birçok sorunu olduğunu bildiklerini ifade ederek bu sorunları imkânlar içerisinde çözmenin, devlet yöneticilerinin görevi olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ülkede yollarda yaşanan sıkıntılar olmasına karşın Anavatan Türkiye’nin desteği ile sürüş standartlarına uygun çok güzel yollar da yapıldığını söyleyen Töre, geçmişten bugüne çok önemli mesafeler katedildiğini kaydetti.

Töre, gemi taşımacılığında da bazı sorunların olduğunun bilindiğini söyleyerek, Birlik üyelerinin ülkede çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bütün sorunlara rağmen hizmete devam edilmesini ve bu konuda köklü şirketlerin babadan oğula geçerek devam etmesini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Töre, alın terine her zaman saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Töre, 1974 öncesinden örnekler vererek kalabalık köylerde bile araç sayısının beşi geçmediğini kaydetti ve bugün gelinen noktada eksiklikler olmasına rağmen ulaşım konusunda birçok mesafe katedildiğinin görüldüğüne dikkati çekti.

Meclis Başkanı Töre, araç sayısı çoğalınca verilen hizmetlerin de ona göre düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, yolların her alanda güvenli olması gerektiğini, Anavatan Türkiye’nin de katkılarıyla bütün bu sorunların üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.

Başkan Töre, Genel Kurul'un iyi geçmesini dileyerek Birliğe hizmet eden eski yönetim kuruluna teşekkür etti ve yeni seçilecek yönetime başarı diledi.

Konuşmaların ardından Birliğe uzun yıllar hizmet etmiş bazı üyelere Töre tarafından hizmet plaketleri verildi.