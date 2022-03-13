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Töre: KKTC’yi Yaşatmak İçin Direneceğiz, Devletimizden Vazgeçmeyeceğiz

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Bağlıköy Şehitleri Anıldı
Töre: KKTC’yi Yaşatmak İçin Direneceğiz, Devletimizden Vazgeçmeyeceğiz

Bağlıköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler, Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. 


Tören, protokol sırasına göre şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 


Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 
Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı. 


Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu tarafından yapıldı. 


Kerimoğlu, milli mücadele yıllarında Bağlıköy’de şanlı bir direniş sergilendiğini belirterek, adada özgürce yaşayabilmeyi şehitlere borçlu olduklarını ve şehitlerin asla unutulmayacağını söyledi. 
Tören, şiirler okunmasıyla devam etti. 


Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de bir konuşma yaptı. 


Töre, şehitlerin sayesinde ülkede özgürlük ve güven içerisinde yaşadıklarına işaret ederek, şehitler sayesinde bu toprakların vatan yapıldığını ve onların emaneti değerleri koruyup bu topraklarda bayrağı dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi. 

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Töre, Kıbrıs Türkü’nün her koşulda anavatan Türkiye ile bir ve beraber olduğunu belirterek, vatan yapılan bu topraklardan ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. 


“KKTC devleti sonlandırılsın, garantiler sulandırılsın ve Türk askeri adadan çekilsin diye oyunlar oynandığını” kaydeden Töre,  ‘KKTC’yi yaşatmak için direneceğiz, devletimizden vazgeçmeyeceğiz, garantilerden taviz vermeyeceğiz’ diye konuştu. 


Töre, şehitlerin kalplerde yaşadığını kaydederek, onarı asla unutmayacaklarını vurguladı. 

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Tören, şehitler için dua okunması ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi. 

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