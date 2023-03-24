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Töre, Örek’i 24’üncü ölüm yıl dönümünde andı

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Töre, Örek’i 24’üncü ölüm yıl dönümünde andı
Töre, Örek’i 24’üncü ölüm yıl dönümünde andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, merhum Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek 24’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Töre, mesajında şunları kaydetti:

 

“Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş mücadelesinde ön saflarda yer alan, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini üstlenmiş merhum Osman Örek’i vefatının 24. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Osman Örek, Kıbrıs Türk özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın en yakın çalışma arkadaşı olarak Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihindeki onurlu yerini almıştır. Osman Örek, değerli bir devlet adamı olarak yüreklerimizde yaşayacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”

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