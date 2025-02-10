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Trafoya giren maymun tüm ülkenin elektiğini kesti

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Sri Lanka’da bir maymunun elektrik şebekesi trafosuna girmesi, ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı.
Trafoya giren maymun tüm ülkenin elektiğini kesti

Sri Lanka hükümet yetkilileri, Pazar günü ülkedeki bir elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz giren bir maymunun ada genelinde elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 11:30 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, yaklaşık üç saatin ardından halen tam olarak sağlanamamıştı.

22 milyonluk nüfusa sahip ada ülkesindeki hastaneler ve işletmeler şu anda jeneratör veya invertör kullanıyor.

Sri Lankalılar, ülkenin ekonomik krize girdiği 2022 yazında aylarca elektrik kesintilerine maruz kalmıştı.

Yetkililer, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin bitince termik santrallerde günde 13 saat elektrik kesintisi yapmak zorunda kalmıştı.

Sri Lanka maymunları

Ada ülkesi birçok maymun türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlar hem kentsel hem de kırsal alanlarda yaygın görülüyor. Toque Makağı, Mor yüzlü Langur ve Gri Langur, Sri Lanka'nın en ünlü üç maymun türü.

Sri Lanka'nın birçok yerinde, özellikle ormanların, tapınakların ve hatta kentsel alanların yakınında, maymunlar serbestçe dolaşıyor. Kandy ve Kolombo gibi şehirlerde, maymunlar bazen ağaçlara tırmanırken, elektrik hatları boyunca dolaşıyor veya yiyecek aramak için binalara girebiliyor.

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