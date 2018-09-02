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Tren seferlerini iki gün durduran fare, müzede sergilenecek

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Hollanda'nın Rotterdam ve Breda kentleri arasındaki hızlı tren sefeleri, bir tarla faresi yüzünden iki gün boyunca yapılamadı. Hızlı tren hattında arızaya neden olduktan sonra ölen fare, Rotterdam Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek.
Tren seferlerini iki gün durduran fare, müzede sergilenecek

Hollanda'yı Belçika'ya bağlayan hızlı tren hattının Breda ve Rotterdam kentleri arasında çarşamba günü meydana gelen arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı.

Demiryolu ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, perşembe akşamı arızanın nedeni belirlenebildi. Tren seferlerinin aksamasına, bir tarla faresinin kabloları kemirerek kopartmasının neden olduğu anlaşıldı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığı habere göre, ekipler kesik kabloların yanında arızaya neden olan farenin ölüsünü de buldular. Hızlı tren seferleri iki gün sonra yeniden başlarken, Rotterdam Doğa Tarihi Müzesi farenin ölüsüne talip oldu.

'FARENİN ÖYKÜSÜ KOLEKSİYONA MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE UYUYOR'

Müze, ulaşımda ciddi sıkıntıya yol açan fareyi, ilginç hikayesi olan ölü hayvanlar bölümünde sergileyecek. Müze yetkililerine göre, farenin öyküsü koleksiyona mükemmel bir şekilde uyuyor.Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'da 1927 yılında kurulan müze, yaklaşık 400 bin doğal tarih objesine sahip. Müzede jeolojik ve tarihi kalıntıların yanı sıra, bitki örtüsü ve hayvan türleri ile ilgili çok sayıda parça sergileniyor.

Müzede, ilginç hikayesi olan ölü hayvanların sergilendiği bir bölüm de yer alıyor. Koleksiyonda, Hollanda'da belirlenen son kasık biti, gösteri için hazırlanan 23 bin domino taşını devirdiği için öldürülen 'domino serçesi', travma helikopteri ile çarpışan martı ve ilk eşcinsel-nekrofil hemcinsinin kurbanı olan yaban ördeği gibi değişik hayvanlar yer alıyor.

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