Trodos’da kar yağışı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Noel gecesinin yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışıyla geçtiğini, bölgeye gidişlerde araç kuyrukları oluştuğunu yazdılar.
Haberde, Trodos’ta kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu belirtildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Noel gecesinin yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışıyla geçtiğini, bölgeye gidişlerde araç kuyrukları oluştuğunu yazdılar.
Haberde, Trodos’ta kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu belirtildi.
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