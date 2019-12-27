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Trodos’da kar yağışı

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Trodos’ta yoğun kar yağışı güzel manzaralar ve derelerde yoğun su akışına sebep oldu.
Trodos’da kar yağışı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Noel gecesinin yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışıyla geçtiğini, bölgeye gidişlerde araç kuyrukları oluştuğunu yazdılar.

Haberde, Trodos’ta kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu belirtildi.

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