Trump: Aşı yıl sonuna kadar hazır olacak

Korona aşısı üzerinde 'sıkı bir çalışma' yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirten ABD Başkanı Trump, salgından dolayı ülkesindeki can kaybının ise 80-90 bine kadar yükseleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Beyaz Saray Kovid-19’la Mücadele Görev Gücü’yle çelişen açıklamalar yapmaya devam ediyor. ABD’li Fox News kanalına konuşan Trump, salgınl mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu; ABD’nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini anlattı.

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın ölebileceğini belirtti. Konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

‘O ZAMAN 65 BİN DEMİŞTİM ŞİMDİ 90 BİN DİYORUM’

Trump, süreci başarılı olarak nitelemesi üzerine, geçen hafta Beyaz Saray’da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılınca da, “O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor” şeklinde cevap verdi.

AŞI MODELLERİ VAR

Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

Trump, “Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz” dedi.