Trump bildiğiniz gibi: Askerlerle çektirdiği videoyu paylaştı, gizli tim ifşa oldu (Video)

ABD Başkanı'nın Noel'de yurtdışındaki Amerikan askerlerini ziyaret etmesi geleneğini ilk kez yerine getirmiş bulunan Donald Trump'ın ayağının tozuyla özel operasyonlar kuvvetlerinin gizli bir birimiyle ilgili bilgileri açık ettiği belirtildi.

Irak ziyareti sırasında kendisiyle sohbet edip selfie çektiren askerlerle videosunu sosyal medyada paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir güvenlik zaafiyetine yol açmakla eleştirildi. Trump'ın Twitter'da yayımladığı videoda Ayn el Esad Hava Üssü'nde kaynaşırken görüldüğü askerlerin, ABD Donanması Özel Kuvvetleri 'Navy SEALs' üyesi oldukları ortaya çıktı.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Aralık 2018

Bu görüntüler, gece görüş gözlükleri dahil tam teşekküllü savaş donanımı içindeki Navy SEALs askerlerinin konuşlanma yerlerine ve kimliklerine ulaşmayı hemen herkes için olanaklı kıldı.

Newsweek dergisi konuyla ilgili bir dizi uzmandan görüş aldı. "Özel operasyonlara müdahil personelin konuşlandıkları yerler, gerçek isimleri, kimlikleri ve yüzleri savaş alanlarında çok gizli tutulan bir sırdır" bilgisini veren ABD Donanması'nın Irak'ta görev yapmış eski istihbarat uzmanı Malcolm Nance, videodaki askerlerin esir düşme, propaganda malzemesi haline gelme ve kimliklerini inkar edememe riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"Başkomutan tarafından bile olsa, kimliklerinin kazara açık edilmesi, hele de alışılmadık bir medya teşhiri yoluyla yapılması, hasım bir hükümete ya da bir terörist gruba esir düşmeleri halinde düşman için çok büyük bir karşı propaganda imkanı yaratır" uyarısı yapan Nance, askerlerin düşmana karşı kim olduklarını ve ne yaptıklarını inkar etme imkanının ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

Bir Pentagon yetkilisi de özel kuvvetler askerlerinin yüzlerini bulanık hale getirmeden ya da kapamadan videolarını yayımlamanın alışılmadık bir uygulama olduğunu belirtti. Yetkili "Özel operasyonlar kuvvetlerinin ABD Başkanı, Yardımcısı ve Kongre heyetleri için düzenlediği gösterilerde bile personelin yüzü ya kapatılır ya da kamuoyuna sunulması öncesi görüntülerde yüzleri bulanıklaştırılır" dedi.

Trump'ın Navy SEALs'in kimliklerini açık etmesi skandalının üzerine Irak'a 'sürpriz' ziyareti sırasında Air Force One'ın gizli olması gereken rotasının havacılık meraklılarınca tespit edilmesi, tuz biber ekti. Air Force One'ın İngiltere üzerinden Irak'a yöneldiği rotada ilerleyişi, hem görüntüler hem de haritalar aracılığıyla birçok Twitter hesabı tarafından paylaşıldı.

​