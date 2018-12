Trump bildiğiniz gibi: Askerlerle çektirdiği videoyu paylaştı, gizli tim ifşa oldu (Video)

Irak ziyareti sırasında kendisiyle sohbet edip selfie çektiren askerlerle videosunu sosyal medyada paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir güvenlik zaafiyetine yol açmakla eleştirildi. Trump'ın Twitter'da yayımladığı videoda Ayn el Esad Hava Üssü'nde kaynaşırken görüldüğü askerlerin, ABD Donanması Özel Kuvvetleri 'Navy SEALs' üyesi oldukları ortaya çıktı.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1