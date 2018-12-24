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Trump: Erdoğan, Suriye’de DEAŞ’tan kalanları temizleyeceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de DEAŞ’tan kalanları temizleyeceğini söyledi.
Trump: Erdoğan, Suriye’de DEAŞ’tan kalanları temizleyeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de DEAŞ’tan kalanları temizleyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Trump, görüşmeyle ilgili Twitter’da, “Erdoğan, Suriye’de kalan DEAŞ unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. Erdoğan söylediğini yapabilecek biri. Türkiye doğru komşu.” mesajını paylaştı.

Trump, mesajının sonunda, ABD askerlerinin evine döndüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye’deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı.

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