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Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile Doğu Akdeniz’i görüştü: Sorunun tek çözümü diyalog

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Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile Doğu Akdeniz’i görüştü: Sorunun tek çözümü diyalog
Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile Doğu Akdeniz’i görüştü: Sorunun tek çözümü diyalog

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye’nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede Trump’ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Trump, Yunanistan ve Türkiye’nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı” ifadesini kullanıldı.

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