Trump, 'Hoşça kalın' diyerek Demokratlarla görüşmeyi terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilmesinde kararlı olduğu duvar için Demokratların Kongre'deki liderleriyle yaptığı görüşmeyi terk etti. Trump, Demokratların, Kongre'de duvarın finansmanına onay vermeyeceklerini söylemesinin ardından "Hoşça kalın" diyerek görüşmeden ayrıldı.

Trump daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ile yaptığı görüşmeyi, "tamamen zaman kaybı" olarak nitelendirdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, duvar inşa edilemeden Demokratlarla anlaşma olmayacağını net şekilde dile getirdiğini söyledi.

'Trump, öfke nöbeti geçirdi'

Nancy Pelosi görüşme sonrası, Başkan Trump'ın, federal hükümet çalışanlarına maaş ödenmemesi konusunda "duyarsız" göründüğünü belirtti.

Chuck Schumer ise "Trump öfke nöbeti geçirdi" dedi.