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Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

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ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetiminin yayımladığı iklim değişikliği raporunu bile reddetmesini "Çok yüksek zeka düzeyine sahip olduğum için inanmıyorum" diye açıkladı.
Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

The Washington Post gazetesine çok geniş kapsamlı bir mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump'a, geçen haftasonu kendi yönetimi tarafından yayımlanan iklim değişikliği raporuna neden şüpheyle yaklaştığına dair sorular da yöneltildi.

 

Raporun uyarıda bulunduğu iklim değişikliğinin feci etkilerini "Ben görmüyorum" diye reddeden Trump, kendisinin çok zeki olduğu için önüne konulan her şeye inanmadığını ifade etti.

"Benim gibi pek çok insanla ilgili sorunlardan biri şu; bizim çok yüksek zeka düzeyine sahip olmamız ama illa bu düzeyde inananlar olmamamız" diye konuşan Trump, şöyle devam etti:

"Havamıza bakın, suyumuza bakın, şu sıra rekor düzeyde temiz."

'TABİİ Kİ TEMİZ OLSUN İSTİYORUM'

Trump'ın mülakatı öncesinde iki kritik rapor gelmişti. İlkin Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosfere salınan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyeye çıktığını duyurdu. Ardından Birleşmiş Milletler (BM), küresel karbon salınımı seviyelerinin son 4 yılda ilk kez arttığını açıkladı.

"İklim değişikliği insan faaliyetlerinin sonucu olsun ya da olmasın, sizin bahsettiğiniz etkileri olsun ya da olmasın, ben bunları görmüyorum, hem de zerrece görmüyorum" diye ısrar eden Trump, "Temiz su istiyor muyuz? Kesinlikle. Temiz hava solumak istiyor muyuz? Kesinlikle" diye ekledi.

 

'BAŞKALARININ HAVASI SUYU İNANILMAZ KİRLİ'

Diğer ülkelerin havasının suyunun 'inanılmaz derecede kirli' olduğu ve bunun eninde sonunda ABD'yi etkileyeceği değerlendirmesini yapan Trump, gelmiş geçmiş en büyük yangın felaketlerinden biri olan ve onlarca can alan Kaliforniya orman yangınlarının gerisindeki sebeplerden birinin iklim değişikliği olduğu tezini de reddetti.

ABD'nin 4. Ulusal İklim Değerlendirmesi Raporu'nu yayımlamak Trump yönetimine nasip oldu. 300'den fazla biliminsanı tarafından hazırlanan ve haftasonunda yayımlanan raporda, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmamasının, ABD'de insan sağlığı, yaşam kalitesi ve ekonomik büyüme oranını artan biçimde tehlikeye sokacağı, yüz milyarlarca dolarlık zarara mal olacağı ve GSYİH'de yüzde 10'dan fazla kayba yol açacağı uyarısı yapılıyordu.

 

Mülakat sırasında Merkez Bankası niteliği de bulunan Fed'in başına bizzat atadığı Jay Powell'la ilgili eleştirilerini sürdüren Trump, konuyu yine kendi 'üstün' özelliklerine getirdi.

SİZİN BEYNİNİZE KARŞI BENİM SEZGİLERİM'

General Motors'un tam da kendisine oy veren bölgelerde bulunan 5 fabrikasını kapatma kararına öfkelenen ve bunun da sorumlusunun Fed olduğunu öne süren Trump, Fed Başkanı Powell'dan 'zerrece mutlu olmadığını' söyledi. 
Fed'in yüksek faiz ve diğer politikalarının kendi politikalarına zarar verip fabrikaların kapanmasına ve borsada düşüşe yol açtığını savunan Trump, şöyle konuştu:

 

"Fed'den mutlu değilim. Hata yapıyorlar, çünkü benim içimde bir his var ve bu his bana bazen her kim olursa olsun onların beyinlerinin söyleyeceğinden çok daha fazlasını söyler."

 

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