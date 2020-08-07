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Trump ile Biden arasına bu kez ‘tanrı’ girdi

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Trump ile Biden arasına bu kez ‘tanrı’ girdi
Trump ile Biden arasına bu kez ‘tanrı’ girdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi anketlerinde gerisinde kaldığı rakibi Joe Biden’a sataşmak için bu kez de muhafazakar Amerikalılara oynadı.

Seçimin kilit eyaletlerinden biri olarak görülen Ohio’da gerçekleştirdiği mitingde konuşan Trump, Biden’ın ‘radikal sol gündemi takip ettiğini’ savundu.

Trump, Biden için, “Silahlarınız almak, ikinci düzenlemeyi (bireysel silahlanma hakkını düzenleyen yasa) yok etmek istiyor, din yok, hiçbir şey yok. İncil’i incitiyor, tanrıyı incitiyor. Tanrıya karşı, silahlara karşı” ifadelerini kullandı.

Trump’a yanıt vermekte gecikmeyen Joe Biden, bu açıklamaların ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.

Biden, “Açıklamaları, Amerikan halkının liderlerinden haklı olarak beklediği ve hak ettiği haysiyetin de aşağısında. Pek çok insan gibi, inancım hayatımın temelini oluşturdu: Kayıp ve trajedi anlarında bana rahatlık sağladı, zafer ve neşe anlarında ayaklarımın yere basmasını ve alçakgönüllü olmamı sağladı” dedi.

Joe Biden, yaşadığı trajedilerin üstesinden inancı sayesinde gelebildiğini sıklıkla anlatan biri olarak biliniyor. İlk eşini ve kızını trafik kazasında, oğlunu da kanser nedeniyle kaybeden Biden, Katolik inancı sayesinde bu acılarla başa çıkabildiğini belirtiyor.

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