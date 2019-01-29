Trump: Küresel ısınmaya ihtiyacımız var

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Ortabatı eyaletlerindeki aşırı soğukları ve kar fırtınalarını hatırlatarak alaylı bir biçimde, "Küresel ısınmaya ne oldu? Lütfen hızlıca geri gel, sana ihtiyacımız var!" ifadelerini kullandı.

Trump, başkanlığı süresince iklim değişikliğine inanmadığını birçok kez dile getirmiş ve ABD'yi Paris İklim Anlaşmasından çekmişti.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Güzel ortabatıda (Midwest) hissedilen sıcaklık eksi altmış dereceye dayandı, tarihin en soğuğu. Önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor. Küresel ısınmaya neler oluyor? Lütfen geri gel, sana ihtiyacımız var!"