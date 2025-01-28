  • BIST 10121.77
  • Altın 3170.639
  • Dolar 35.7391
  • Euro 37.3154
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok

Trump: Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunuyor

»
ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji şirketi Microsoft'un, TikTok'u satın almak için görüşmeler başlattığını ve sosyal medya uygulamasının satışı aşamasında "teklif savaşı" görmek istediğini söyledi.
Trump: Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunuyor

Florida'ya uçmak üzere bulunduğu başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, TikTok hakkında birçok yatırımcıyla görüştüğünü ve uygulamanın, büyük şirketlerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Trump, Microsoft'un, TikTok'un satın alınması için firmayla görüşmeler yürüttüğünü ve teklif hazırlığında olduğunu kaydetti.

Miami'de ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti toplantısında da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını ve bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirdi.

TikTok'a ek süre

Trump, görevdeki ilk gününde, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni keşif: Süpernova ışığı kozmik tozu aydınlattı17 Ocak 2025 Cuma 20:10
  • Akıllı gözlükle satrançta kusursuz hamleler15 Ocak 2025 Çarşamba 19:21
  • Sanal beğeniler çocukların kimliğini nasıl şekillendiriyor?14 Ocak 2025 Salı 21:38
  • Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı onaylandı14 Ocak 2025 Salı 18:32
  • Zuckerberg'ün açıklaması: CIA, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir mi?12 Ocak 2025 Pazar 16:18
  • Mars'ta yaşamın izlerinin aranacağı yer netleşti06 Ocak 2025 Pazartesi 20:43
  • Apple, "Siri" davasında 95 milyon dolar ödeyecek06 Ocak 2025 Pazartesi 19:39
  • Microsoft, 2025'te yapay zeka için 80 milyar dolar harcayacak06 Ocak 2025 Pazartesi 18:35
  • Yeniden vizyona giren Interstellar'da 'ürkütücü' ayrıntı keşfedildi06 Ocak 2025 Pazartesi 12:06
  • Meta'nın Instagram ve Facebook'u yapay zeka profillerle doldurması tepki çekti: Şirketten geri adım06 Ocak 2025 Pazartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti