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Trump, New York Yönetiminden Ulusal Muhafızları Göreve Çağırmasını İstedi

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Trump, New York Yönetiminden Ulusal Muhafızları Göreve Çağırmasını İstedi
Trump, New York Yönetiminden Ulusal Muhafızları Göreve Çağırmasını İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, New York yönetimini, asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları göreve çağırmaya davet etti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerin birçok şehirde yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesini değerlendirdi. New York Valisi Andrew Cuomo ve kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo'ya yüklenen Trump, "Dün, Cuomo kardeşler için çok kötü bir kötüydü. New York, yağmacılara, serserilere, radikal sağcılara ve diğer tüm ayak takımı ve kötü insana karşı kaybedildi." ifadesini kullandı.

New York Valisi Cuomo'nun Ulusal Muhafız teklifini reddettiğini ve New York'un parçalandığını belirten Trump, aynı zamanda Chris Cuomo'nun televizyon reytinglerinin de yüzde 50 düştüğünü vurguladı. Trump, "New York, Ulusal Muhafızları göreve çağırın. Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor. Hızlıca harekete geçin." ifadesini kullandı.

Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında New York'taki yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlere işaret eden Trump, "Yaşlı bakımevlerinde yaptığınız ölümcül ve korkunç hatanın aynısına bu olaylarda da düşmeyin." uyarısında bulundu.

Trump ülke genelinde yapılan diğer gösterilere de işaret ederek "Dün gece Washington DC'de bir sorun yoktu. Birçok gözaltı yapıldı. Herkes çok iyi iş çıkardı. Büyük güç. Hakimiyet. Aynı şekilde Minneapolis de muhteşemdi. Teşekkürler Başkan Trump." mesajını paylaştı.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş, Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

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