Trump: Ruhani'nin çok şeker bir adam olduğundan eminim

Tahran'la nükleer anlaşmadan çıkıp İran'ı hayat damarlarını kesmeye yönelik yaptırım kıskacına alan Trump, kendi kendine BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı ile görüşme fikrini ortaya attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili son tweeti her zamakinden farklı bir tonda geldi.

''Taleplere rağmen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün'' diyen Trump, Ruhani'ye atıfla şöyle söyledi:

''Tümüyle şeker bir adam olduğundan eminim!''

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun evsahibi konumundaki ABD Başkanı, haftasonunda İran Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtimalini gündeme getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NBC'de katıldığı bir programda, İran tarafından talep gelmesi durumunda Trump'ın Ruhani ile görüşmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Ardından BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Ruhani, ABD'li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Trump ile görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını dile getirdi.

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli olunduğunda yapılabileceğini belirten İran Cumhurbaşkanı, Trump'ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını vurguladı.

Ancak 1980'lerde ABD ile gizli görüşmeler yürüten İran heyetinin başında olan kurt siyasetçi "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer de değişecektir" diye ekledi.

İran yönetimi, cumartesi günü Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen ve 25 can alan saldırıyla ilgili de ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'yi suçlayarak 'intikam yemini' niteliğinde bir dizi açıklama yaptı.