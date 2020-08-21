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Trump, seçim kampanyası için 64.5 milyon dolar harcadı

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Trump, seçim kampanyası için 64.5 milyon dolar harcadı
Trump, seçim kampanyası için 64.5 milyon dolar harcadı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanya için Temmuz ayında 64.5 milyon dolar harcadı.

Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden de Temmuz ayında yaklaşık 60 milyon dolar harcadı.

Trump'ın kampanyasına ilişkin olarak Federal Seçim Komisyonu'na verilen bilgiye göre kampanya hesabında Temmuz sonu itibariyle 120.5 milyon dolar bulunuyor.

Biden'in kampanya hesabında ise 99 milyon dolar var. Temmuz ayında Biden televizyonlara ve diğer medya kuruluşlarına 46 milyon dolar tutarında reklam verirken, Trump ise reklamlara 44 milyon dolar harcadı.

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