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Trump ve Macron Doğu Akdeniz’i görüştü

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Trump ve Macron Doğu Akdeniz’i görüştü
Trump ve Macron Doğu Akdeniz’i görüştü

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik ele alındı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Macron’un, Trump’ı tebrik ettiğini belirten Deere, iki liderin İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletlerin acilen adım atması gerektiğini görüştüklerini anlattı.

Deere, “İki lider, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasında artan tansiyondan duydukları endişeyi dile getirdi. Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye’nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı” dedi.

“Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır”

Görüşmede Lübnan konusunun da gündeme geldiğini açıklayan Deere, “Trump, ABD’nin Lübnan halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgularken, Lübnan hükümetinde acil reform, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacı olduğunun altını çizdi” bilgisini verdi.

Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinde Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan konularının ele alındığını belirtti.

ABD ile görüşlerinin birçok noktada birleştiğini vurgulayan Macron, “Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır” görüşünü paylaştı.

Macron ayrıca, BAE ile İsrail arasında yapılan anlaşmayı “cesur bir karar” olarak nitelendirerek, “Umuyorum ki bu İsrail ve Filistin halkları arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yardımcı olur” dedi.

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