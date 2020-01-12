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Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: 'ABD güçlerini çıkarırsanız Fed'deki hesaplarınıza erişemezsiniz'

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Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: 'ABD güçlerini çıkarırsanız Fed'deki hesaplarınıza erişemezsiniz'
Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: 'ABD güçlerini çıkarırsanız Fed'deki hesaplarınıza erişemezsiniz'

Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, Fed'deki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair Washington tarafından uyarıldığı belirtildi. Sözkonusu hesapta Irak'ın petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca dolar bulunuyor.

ABD'nin Irak'taki Kasım Süleymani suikastını takiben Irak meclisinin ABD dahil yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılması kararını almasının ardından Washington'ın Bağdat'a ekonomik tehdit yönelttiği belirtildi. 

The Wall Street Journal gazetesine konuşan Iraklı yetkililer, Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, ABD'nin Merkez Bankaları Sistemi dahilinde New York'taki Federal Rezerv Bankası'ndaki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair Washington tarafından uyarıldığını söyledi.

The Wall Street Journal, Trump yönetiminin Bağdat'a uygulayabileceği diğer baskı araçları olarak İran'a yaptırımlardan Irak'ın muaf tutulması ayrıcalığının kaldırılmasını da saydı.

Washington Irak'ın elektrik sisteminin çalışabilmesi için Bağdat'ın İran'dan gaz almasını, İran'a uyguladığı yaptırımların dışında tutuyor. Şubatta dolacak muafiyet süresinin yenilenmemesi gündemde. 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden bir yetkili, Washington'ın banka hesabıyla ilgili uyarıyı 8 Ocak'taki telefon görüşmesinde başbakana ilettiğini söyledi.

Sözkonusu hesapta Irak'ın petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca dolar bulunuyor.

Başka birçok ülke gibi New York Fed'de hükümet hesapları tutan Irak, bu hesaplarda toplanan petrol gelirleriyle maaşları ve ihaleleri ödüyor.

Hesapta kaç para olduğuna dair resmi açıklama olmamakla birlikte, The Wall Street Journal, 2018 sonu itibarıyla 3 milyar dolar bulunduğunu yazdı.

Irak ayladır ekonomi sebepli protestolarla sarsılıyor

Tehdidin hayata geçmesi, zaten zor durumdaki Irak ekonomisine ağır darbe indirir. Irak aylardır yolsuzluk, işsizlik, kamu hizmetlerinşn yetersizliği nedeniyle düzenlenen protestolarla sarsılıyor. ABD'dek hesaplara ulaşamazsa Irak hükümetinin bu taleplere yanıt vermesi imkansız hale gelebilir.

Irak yatırım bankası Rabee'nin başkanı Şvan Taha "ABD Merkez Bankası'nın eli tüm Irak ekonomisinin gırtlağında" derken sıkıp boğabileceği uyarısı yaptı.

Irak Başbakanı Danışmanı Abd Hüseyin Henayin ise Trump yönetiminin blöf yaptığını iddia etti. Danışman "ABD bunu yaparsa, Irak'ı ebediyen kaybeder" dedi. 

2015'te de erişim kesilmişti

The Wall Street Journal, Washington'ın daha önce 2015 yılında paranın IŞİD'e kanalize edildiği şüphesiyle haftalarca Irak'ın bu hesaplara erişimini askıya aldığını hatırlattı.

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