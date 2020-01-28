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Trump 'Yüzyılın Planı'nı açıkladı: 'Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olacak'

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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıkladı. Trump yeni bir harita çizeceklerini belirterek bunun İsrail ve Filistin için bir 'kazan-kazan' anlaşması olduğunu öne sürdü.
Trump 'Yüzyılın Planı'nı açıkladı: 'Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği Ortadoğu planını açıkladı.

Trump'ın planda "Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in egemenliğine gireceği"ni söyledikten sonra "Gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacağı"ndan söz etmesi dikkat çekti.

Çizilecek yeni haritada "Filistin topraklarının iki katına çıkarılacağı"nı öne süren Trump bu toprakların hangi topraklar olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump planla birlikte 1 milyon Filistinliye istihdam sağlanacağını ileri sürdü.

ABD Başkanı, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin tanınacağını söyledi.

"Ben İsrail için çok şey yaptım" diyen Trump "Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı" diye konuştu.

Trump plana göre "Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in egemenliğine gireceğini" söyledi. Trump "İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye girmeyecek" dedi.

KAVRAMSAL BİR HARİTA ÇİZİLECEK

İsrail'in ilk kez bir kavramsal bir harita açıklanmasına izin verdiğini söyleyen Trump, bunun için Netanyahu'ya teşekkür ettiğini belirtti.

Trump yeni bir harita çizeceklerini belirterek bunun İsrail ve Filistin için bir "kazan-kazan" anlaşması olduğunu öne sürdü.

"Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız" diyen Trump, "Gelecekte bir Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır" ifadesine yer verdiği açıklamasında İsrail için çok şey yaptığını, bunlar arasında en önemlisinin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump oluşturacakları harita için "Filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak" dedi. Trump "Sayın Abbas'a mektup gönderdim ve kendisine Filistinlilere tahsis edilen toprağın onlar için 4 yıl açık tutulacağını söyledim" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a seslenen Trump "Barış yolunu seçerseniz ABD ve diğer ülkeler size destek olmak için orada olacak" diye konuştu. Trump "Hamas’ı yasaklayacak yasalar çıkarılacak" dedi.

Trump ABD'nin İsrail ile ilişkisinin "hiç bu kadar iyi olmadığını" söyledi.

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