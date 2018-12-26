  • BIST 91.002
  • Altın 216,113
  • Dolar 5,2790
  • Euro 6,0233
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Trump'ın adı başını kuma gömen canlıya verildi: Dermorphis Donaldtrumpi

» »
ABD'nin Panama eyaletinde keşfedilen bir amfibik (iki yaşamlı) canlıya, Başkan Donald Trump'ın ismi verildi: Dermorphis donaldtrumpi. Ancak Trump için bu çok da gurur verici bir gelişme olmayabilir.
Trump'ın adı başını kuma gömen canlıya verildi: Dermorphis Donaldtrumpi

(Envirobuild şirketi, ABD Başkanı Donald Trump ile isim babası olduğu amfibik canlının fotoğraflarını yan yana paylaştı, hem de Trump'ın meşhur saç ve kaşlarını ekleyerek.)

ABD'nin Panama eyaletinde keşfedilen bir amfibik (iki yaşamlı) canlıya, Başkan Donald Trump'ın ismi verildi: Dermorphis donaldtrumpi. Ancak Trump için bu çok da gurur verici bir gelişme olmayabilir.

Başını kuma gömen bu canlıya bu ismi layık görenler, iklim değişikliğini gözardı ettiği gerekçesiyle Donald Trump'tan ilham aldıklarını söyledi.

EnviroBuild isimli şirketin kurucularından Aidan Bell, bu ayrıcalık için bir müzayedede 25 bin dolar teklif verdi.

Bell, yaptığı yazılı açıklamada, "Demorphus donaldtrumpi, iklim değişikliğine en duyarlı canlılardan biri ve isimdaşının iklim politikaları yüzünden nesli tükenme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

EnviroBuild, çevre dostu ve sürdürülebilir materyal kullandığını söyleyen bir inşaat ve tasarım şirketi.

Dermorphis donaldtrumpi nasıl bir canlı?

Trump'ın isim arkadaşı, yerin altında yaşayan bir tür ayaksız amfibik tür, yani hem karada, hem de suda yaşayan iki yaşamlılardan.

Bell, ABD Başkanı ile bu canlı arasındaki bağlantıyı şöyle kurdu:

"Başını toprağa gömmek Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel mutabakatı gözardı etmesine yardım ediyor."

Dünyanın önde gelen bilim insanları, iklim değişikliğinin en başta insan eliyle tetiklendiği konusunda hem fikir.

Trump yönetimi ise fosil yakıt yanlısı politikaları destekleyerek, bu araştırmacıları "siyasi çıkarlarla" hareket etmekle suçluyor.

Trump, Ekim ayında CBS televizyonuna bir röportaj vermiş, "İklim değişikliğini inkâr etmiyorum ama sıcaklıklar gayet de eski haline dönecektir" diye konuşmuştu.

Başkan bu sözlerini herhangi bir kanıta dayandırmazken, sosyal medyada tepki çekmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • National Interest, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayabileceği bölgeleri sıraladı23 Aralık 2018 Pazar 21:45
  • ABD'de bütçe krizi: Hükümet kısmen kapandı22 Aralık 2018 Cumartesi 15:50
  • ABD Kongresi'nin ilk başörtülü üyesi: 'Shakira yasaları' uygulayacağımı söylüyorlar, kalçalar yalan söylemez!22 Aralık 2018 Cumartesi 13:41
  • ABD borsalarında kriz!22 Aralık 2018 Cumartesi 13:31
  • ABD'de bütçe krizi: Hükümet kısmen kapandı22 Aralık 2018 Cumartesi 12:48
  • ABD'deki Türk profesör 3 yaşındaki kızını ve kendini öldürdü20 Aralık 2018 Perşembe 09:35
  • İklim politikaları eleştirilen Trump'ın adı başını kuma gömen canlıya verildi: Dermorphis Donaldtrumpi19 Aralık 2018 Çarşamba 11:30
  • ABD'de hükümetin resmen 'kapanması' ne anlama geliyor?18 Aralık 2018 Salı 13:07
  • Üvey babasının tecavüzüne uğrayıp kürtaj girişimiyle suçlanan kadına beraat18 Aralık 2018 Salı 11:23
  • Yüzlerce geyik öldüren avcıya, hapiste her ay Bambi filmini izleme cezası18 Aralık 2018 Salı 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti