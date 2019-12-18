Trump'ın azil oylaması bugün yapılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (A

"Ukrayna Krizi" nedeniyle muhalefetin görevden azlini talep ettiği ABD Başkanı Trump ise Demokratlar ve Nancy Pelosi hakkında sert sözler sarfetti. Muhalefetteki Demokratların "Amerikan demokrasisine açık bir savaş ilanında" bulunduğunu öne süren Trump, başlatılan azil sürecinin şahsına karşı yapılan "darbe girişimi" olduğunu savundu. Nancy Pelosi'ye altı sayfalık açık bir mektup kaleme alan Donald Trump, Demokratların kendilerine verilen yetkiyi, anayasaya aykırı bir biçimde kötüye kullandığını ifade ederek, "Geçersiz bir azil sürecini devam ettirerek, anayasaya ettiğiniz yemini bozuyorsunuz. Tarih sizi çok sert bir biçimde yargılayacak" diye yazdı.

Pelosi ise mektupla ilgili olarak Trump'ı kast ederek, "gerçekten hasta" ifadesini kullandı.

Trump, görevden azli istenen üçüncü ABD başkanı

Trump, ABD tarihinde, hakkında azil talebi ile oylama yapılan üçüncü başkan. Daha önce 1868 yılında dönemin ABD Başkanı Andrew Johnson ve 1999’da Bill Clinton böyle bir azil süreci yaşamış, ancak her iki isim de, görevden uzaklaştırma için Senato’da gerekli olan üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için başkanlık koltuğunda oturmaya devam etmişti.

Uzmanlara göre, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde sonuç Trump’ın aleyhine çıksa bile, tasarı Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato’dan geçmeyecek.

Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’ya baskı yaparak, eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık Seçimleri’nde olası Demokrat adaylardan Joe Biden’a yolsuzluk soruşturması başlatılmasına yönelik çabalarını, "görevi kötüye kullanmak" olarak nitelendiriyor.

Ayrıca Demokratlar’a göre Başkan Trump, söz konusu Ukrayna Krizi’nin Temsilciler Meclisi’nde araştırılmasını da yasalara aykırı bir şekilde engelleme girişiminde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, yerel saatle öğleden sonra yapılacak oylama öncesinde taraflar konuyla ilgili şahitleri dinleyecek. Bu arada Boston, New York, New Orleans ve Los Angeles gibi ülkenin pek çok büyük şehrinde Başkan Trump’ın azil sürecine destek veren gösteriler düzenlendi.

BD) muhalefetteki Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sözcüsü Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump ile ilgili azil oylamasının, daha önce beklendiği gibi Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Meclis'in, Amerikan Anayasası tarafından kendine verilen en önemli görevlerden birini yerine getireceğini ifade eden Pelosi, tüm parlamenterlere ettikleri yemine sadık kalma ve ülkenin anayasasını koruma çağrısı yaparak, "Amerika'da kimse yasaların üstünde değildir" ifadesini kullandı.