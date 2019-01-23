Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

Trump'ın ABD'yi NATO'dan çıkarma ısrarının Washington DC'de alarm zilleri çaldırdığı haberleri gelirken, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden bunu önlemeye yönelik bir yasa tasarısı geçti.

Kasımdaki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi'nde 22'ye karşı 357 oyla kabul edilen yasa tasarısıyla milletvekillerinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) destekleri teyit edildi.

Yasa tasarısıyla ABD'nin NATO'dan ayrılmasıne set çekmek için bu amaç uğruna devlet fonlarından tek kuruş harcanamayacağı belirtildi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, "Bu tasarı Kongre'nin hala NATO'ya inandığını ve NATO'ya zar verecek ya da ülkemizi tek taraflı olarak geri çekecek her türlü dar görüşlü çabayı engelleyeceğini açıkça ortaya koymuştur" değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri'nin eski bakan yardımcılarından Tom Malinowski, "Bunu yapmak zorunda kalmamız bile delilik" diyerek Trump'a şöyle çıkıştı:

"Ben ABD Başkanı'nı ciddiye alıyorum. İttifaktan hazzetmediğini ve terk etmeyi değerlendirmeye alma istekliliğini açıkça belli etti. Onu kontrol edebilecek tek güç Kongre."

Geçen hafta da Kongre'nin üst kanadı Senato'ya ABD'nin Senato onayı olmadan NATO'dan çekilemeyeceğine dair tasarı sunuldu.

Senato'da Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler çoğunlukta.