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Trump'ın yeğeni tarafından yazılan 'olay' kitap ilk günden rekor satışa ulaştı

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Trump'ın yeğeni tarafından yazılan 'olay' kitap ilk günden rekor satışa ulaştı
Trump'ın yeğeni tarafından yazılan 'olay' kitap ilk günden rekor satışa ulaştı

Mary Trump’ın, amcası ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı ve içinde ‘rahatsız edici’ ayrıntıların bulunduğu belirtilen kitap, ilk piyasaya çıktığı gün 950 bin gibi rekor bir satışa ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın kaleme aldığı ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı) adlı kitap piyasaya çıktığı ilk gün olan 14 Temmuz’dan bu yana adeta yok sattı.

Kitabın yayıncısı Simon&Schuster tam 950 bin kopya sattıklarını ve bunun kendileri için yeni bir rekor olduğunu belirtti.

 

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Simon&Schuster, Beyaz Saray’da kriz yaratan bir diğer kitap olan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabının da yayıncısı olarak biliniyor. Bu kitap da ilk haftasında 780 bin gibi bir satış rakamına ulaştı.

 

Beyaz Saray’ın başını ağrıtan kitap

Klinik psikoloji alanında doktorası olan 55 yaşındaki Mary Trump’ın kitabı daha yayınlanmadan Donald Trump’ın başını ağrıtmıştı.

Trump'ın kardeşi Robert Trump, ‘mahrem ve skandal bilgiler içerdiği’ gerekçesiyle kitabın yayımlanmasına engel olunması için mahkemeye başvurmuştu. Böyle bir kitabın yayınlanması için aile üyelerinden izin alınmasını gerektiren yazılı bir anlaşma olduğunu iddia eden Robert Trump, Mary’nin bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

New York’un Poughkeepsie bölgesi yüksek mahkeme yargıcı Hal B. Greenwald, 30 Haziran’da kitapla ilgili aldığı geçici durdurma kararını iptal etmişti.

Kitapta Trump’ın hayatı hakkında kişisel ve daha önce bilinmeyen ayrıntılara yer veriliyor.

Mary Trump, ABD liderinin narsisizmin yanı sıra başka psikolojik bozuklukları da olduğunu iddia ediyor ve bunların babası Fred Trump’tan kaynaklandığını savunuyor. Beyaz Saray ise bekleneceği üzere bu iddiaları reddediyor.

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