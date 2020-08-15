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Trump’tan ByteDance kararnamesi

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Trump’tan ByteDance kararnamesi
Trump’tan ByteDance kararnamesi

ABD Başkanı Trump, Çinli teknoloji şirketi ByteDance’in ABD’deki varlıklarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımladı.
Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ByteDance’in ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik “güvenilir kanıtlar” olduğu belirtildi.

Söz konusu kararnameyle, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance’in, ABD’deki tüm varlıklarını 90 gün içinde elden çıkarması öngörüldü.

Ayrıca kararnamede, ByteDance’in uygulamalarıyla kullanıcılardan edindiği verileri de bu süre içinde imha etmesinin ve Yabancı Yatırım Komitesini bilgilendirmesinin beklendiği vurgulandı.

Trump-TikTok gerilimi

Trump, 7 Ağustos’ta da ABD’li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

ABD’deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u 15 Eylül’de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un Çin’in kontrolünde olmasını istemediklerini, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok’un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

 

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