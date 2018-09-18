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Trump’tan cinsel saldırıyla suçlanan adaya destek

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ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh’un atama süreci gecikse bile ona güveninin tam olduğunu söyledi.
Trump’tan cinsel saldırıyla suçlanan adaya destek

ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'a destek verdi. Başkan Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Senato'nun suçlamalarda bulunan Profesör Christine Ford'u dinlemek için Kavanaugh'un adaylığının onaylanmasının kısa süre için ertelenebileceğine işaret etti. Trump, “Eğer biraz gecikme gerekiyorsa, bu gecikme olur” dedi.

Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilen Kavanaugh'a ilişkin oylamanın Senato'nun Adalet Komisyonu'nda Perşembe günü yapılması planlanıyordu. Ancak 51 yaşındaki Profesör Ford’un yanı sıra suçlamaları reddeden 53 yaşındaki Kavanaugh'un Senato'da konuyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olduğunu bildirmesinin ardından bu oylamaya ilişkin tereddütler belirdi.

Başkan Trump, “Sürecin tam olarak işlemesini ve herkesi sonuna kadar dinlemeyi istiyoruz” şeklinde konuştu. Kavanaugh’un adaylığının süreceğine inandığını belirten Trump, ona güveninin tam olduğunu vurguladı. Trump, Kavanaugh'un "sicilinde ufak bir kusur bile bulunmadığını” da sözlerine ekledi.

Demokratlar atama sürecinin ertelenmesini istiyor

Profesör Christine Ford'un Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kavanaugh'un 1980'li yılların başlarındaki bir davet sırasında kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu söylemesi, Demokratların tepkisine yol açmıştı. Trump, Demokratların Kavanaugh'ya yönelik suçlamalardan en kısa zamanda vazgeçmesini dilediğini dile getirdi.

Yargıç Kavanaugh hakkındaki suçlamalar geçen hafta Amerikan medyasına yansımış ancak Christine Ford ilk kez Pazar günü yayımlanan mülakatında konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Cuma günü bir bildiri yayımlayarak suçlamaları reddeden Kavanaugh, "Ne okuldayken, ne de başka bir zaman böyle bir şeye teşebbüs ettiğini” belirtmişti.

Başkan Trump'ın tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği koyu muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'un üyeliğinin Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Mülakatın yayımlanmasından sonra Demokrat Partili senatörler, atama prosedürünün ertelenmesini istemişti.

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